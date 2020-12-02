В Індії побудували міст для безпечного пересування тварин через дорогу

В Індії побудували унікальний «Еко-міст», щоб допомогти рептиліям і іншим дрібним тваринам безпечно перетинати рухливе шосе.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

У гірському індійському штаті Уттаракханд на дорозі, що веде в Найнітал (популярний туристичний напрямок), багатьох тварин збивали машини. Щоб запобігти новим смертям, місцеве лісництво збудувало унікальний у своєму роді 27-метровий «Еко-міст», зроблений з бамбука, джуту і трави. Щоб залучити до мосту тварин, там тепер вирощують ліани та траву.

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Поки що міст привертає увагу в основному людей: він став якоюсь туристичною визначною пам'яткою, і багато мандрівників зупиняються поруч з ним, щоб зробити фотографії та селфі.

У лісному управлінні сподіваються, що незабаром і тварини помітять цей міст і почнуть користуватися безпечним маршрутом.

Фото: ВВС