Як відчути щастя у понеділок, якщо це твій робочий день

Американські нуковці стверджують - якщо думати про вихідні як про мінівідпустку, понеділок буде щасливішим.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Psy Post з посиланням на журнал Social Psychological and Personality Science.

У дослідженні взяв участь 441 доброволець, який працює повний робочий день. У п'ятницю учасники заповнили анкети, оцінивши рівень свого щастя. Потім їх розділили на дві групи: перша мала ставитися до вихідних як до відпустки, друга - як до звичайних вихідних. У понеділок респонденти повторно заповнили анкети.

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У результаті з'ясувалося, що ті добровольці, які поставилися до вихідних як до відпустки, краще відпочили і дістали більше задоволення від вікенду. За словами учасників дослідження з другої групи, вони також більше цінували мить, що допомогло їм краще розслабитися і вийти в понеділок на роботу у більш піднесеному настрої.