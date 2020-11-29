29 листопада: народний календар і астровісник

Нині святого Матвія; коли по-справжньому замерзне земля, чим зайняті горобці та про широко заплющені очі.

Сьогодні євангеліста Матвія, одного з дванадцяти апостолів і найближчих учнів Ісуса, автора першого канонічного Євангелія – від Матвія. Про цього апостола відомо не так вже й багато. Левій Матвій був митарем або, кажучи по-сучасному, податківцем. Ця професія відома з давніх часів: податки – один із стовпів, на яких стоїть держава. Податківець завжди був поміж двох вогнів: правителі вимагали безперебійних надходжень до казни, а простий люд, з якого ті ж таки податки збиралися – ненавидів митарів тихою ненавистю. До того ж, митарі в Стародавній Юдеї перебували на службі у римського прокуратора Юдеї (по суті в окупантів) і вважалися зрадниками. Спілкуватися з митарями було не тільки не бажано, але й вважалося гріхом. Матвій спокійно займався справами, аж поки його не помітив Христос і не покликав за Собою. Чоловік, наче все життя тільки того й чекав – встав і пішов за Спасителем, не питаючись «куди» й «навіщо». За переказами, євангеліст Матвій загинув мученицькою смертю, проповідуючи Слово Боже чи то в Ефіопії, чи то в Грузії.

Апостол Матвій є покровителем всіх бухгалтерів, податківців, митників і фінансистів.

Хто б там на чому не приїжджав – Михайло на білім коні чи Ганна на рябій кобилі, але тільки від сьогодні остаточно замерзає земля. Наші пращури казали: «На Матвія кінь боїться груди» (не забуваймо, що одна з назва листопада – «грудкотрус»), «На Матвія горобці збираються в табунці». Хоча, могла цього дня бути і відлига. Тоді казали: «На Матвія зима потіє».

Іменинники сьогодні Матвій, Михайло, Іван, Микола, Віктор, Василь.

Завтра в нас повня в Близнюках і кільцеве місячне затемнення. Все це схилятиме до перебільшення значущості всього того, що відбувається довкола нас. Щось приховане, раніше не очевидне, наздоганятиме нас, «відкриваючи очі». Для когось «прозріння» може виявитися сумним і невтішним. У фокусі уваги – здоров’я – як власне, так і рідних, побутові проблеми і внутрішні переживання. Докладемо зусиль, щоб сьогоднішній і завтрашній день склалися гармонійно і позитивно. Шукаймо золоту середину, консенсусу, дотримуймося рівноваги, яку так люблять Близнюки!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1915 році: -19,4; а найтеплішим у 1898 – +12,6.