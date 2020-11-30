30 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні Григорія чудотворця; чи привезе святий Миколай вакцину, підбиваємо все, що можна підбити і очікуємо остаточного прояснення.

Останній день листопада. Завтра зима. Прощаємося з осінню – без сліз, без сантиментів і жалю, натомість зустрічаймо зиму – зі стриманою надією і стриманою тихою радістю. Не вішаймо носа, але й не надто кирпу деремо… Святий Миколай вже ладнає свою святкову торбинку – для нього не існує ні коронавірусу, ні локдауну, але маску, він, для годиться, все ж прихопить – порушувати людські приписи не буде... Можливо, ще й вакцину у кишеню кожуха покладе. Звісно, якщо не забуде. Коли ж забуде, то сподіваймося, що ангели нагадають. А за церковним календарем сьогодні в нас святителя Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського. Особливих прикмет на цей день не було. Втім, інколи казали: «Який Григорій – така й зима».

Хмари висять низько – чекай вітру і снігу; Пищить снігур – зима не забариться.

Іменинники сьогодні Григорій і Михайло.

15-16 місячні дні. Повня і місячне затемнення в Близнюках. Завершення піврічних подій, підбиття підсумків. Те, що нас нині непокоїть і тривожить – не матиме розвитку. Воно піде в минуле. Як би нам не хотілося розпочати щось нове, цього робити не варто, ситуація проясниться тільки після 14 грудня, коли відбудеться сонячне затемнення в 24 градусі Стрільця. Лише тоді ми побачимо пріоритетні напрямки, по яким треба буде рухатися в найближчі пів року. Якісь двері зачиняться назавжди, але якісь відчиняться. В січні-лютому вибудовуватимуться алгоритми змін. Для когось локальні, а для когось такі, що змінять усе подальше життя. У другій половині грудня і в січні 2021 року запускаються декілька абсолютно нових «коліс» і «коліщаток» долі.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1931 році: -16,3; а найтеплішим у 1917 – +10,3.