Як оформити пенсію в умовах карантину

Це можна зробити і без особистого звернення

У зв`язку з тривалим карантином громадяни, які досягли пенсійного віку, переймаються питанням про те, як в умовах обмеження прийому в сервісних центрах пенсійної служби подати заяву та оформити пенсію.

Укрінформ вирішив нагадати, як можна це зробити у сервісному центрі й дистанційно.

ЯКІ ОРГАНИ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОФОРМЛЕННЯ ПЕНСІЇ

Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, затвердженого Постановою Правління ПФУ від 25.11.2005 р. №22-1, звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію:

● непрацюючим громадянам звернутись до управління Пенсійного фонду за місцем проживання (реєстрації);

● працюючим громадянам заяву про призначення пенсії до управління Пенсійного фонду подає уповноважена посадова особа організації, де цей громадянин працює (зазвичай, бухгалтерія та відділ кадрів). За бажанням, працівник може подати заяву й особисто за місцем проживання.

Не обов’язково звертатися до Пенсійного фонду особисто, адже також передбачається право оформити пенсію через свого представника. Для цього необхідно майбутньому пенсіонерові та особі, яка буде його представником, разом звернутись до нотаріуса з паспортами для оформлення довіреності на представництво (довіреність нотаріуса – це платна послуга).

Важливо. Звернення може бути подане не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку!

Слід зауважити, що 11 листопада 2020 року Уряд підтримав рішення про запровадження політики «єдиного звернення» у питанні призначення пенсій. Відтепер не потрібно буде йти в Пенсійний фонд, потім у банк для відкриття рахунку, потім чекати, потім знову в банк. В Україні запрацює політика одного звернення, коли людині необхідно буде просто звернутися в Пенсійний фонд, а далі за зверненням самого Фонду чи органів соціального захисту буде відкрито відповідний рахунок у банку.

ЯКІ ПОТРІБНО ЗІБРАТИ ДОКУМЕНТИ

Для оформлення пенсії за віком необхідно зібрати наступні документи:

● Довідку податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера (ІПН);

● Трудову книжку або документи про стаж, причому за період роботи з 01.01.2004 р. відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію, видає довідку з бази даних;

● Довідку про заробітну плату за період страхового стажу до 01.07.2000 р. Для обчислення пенсії може враховуватися заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв:

- якщо пенсіонер виявив таке бажання і довідка про заробітну плату підтверджена первинними документами в період до 1 січня 2016 року;

- якщо страховий стаж після 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців.

Законодавство також дозволяє розраховувати пенсію без урахування 60 календарних місяців до 01.07.2000 року, якщо такий варіант буде більш вигідним для пенсіонера.

● Індивідуальні відомості про застраховану особу за період страхового стажу з 01.07.2000 р, які видаються відділом персоніфікованого обліку за формою;

● Документи про надання особливого статусу особі, наприклад, «чорнобильське» посвідчення;

● Документи про місце проживання (реєстрації) особи;

● Кольорова фотокартка 4х6 (2 шт.) – необхідна для оформлення пенсійного посвідчення;

● Копія паспорта;

● Заява на виплату пенсії через банківські установи чи поштове відділення. Заявник надає довідку про відкриття рахунку в банку або зазначає, що бажає отримувати пенсію на пошті;

● Заява про призначення пенсії. Бланк надається працівниками Пенсійного фонду України та заповнюється заявником по паспорту безпосередньо в момент подачі документів.

ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ

Не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними документами орган, що призначає пенсію, зобов'язаний:

● винести рішення щодо призначення пенсії;

● видати або направити адміністрації чи особі повідомлення про призначення, відмову в призначенні із зазначенням причин відмови та порядку її оскарження.

Перерахованих до надання документів достатньо для визначення права на пенсію. Пенсія призначається з дня подання заяви, якщо майбутній пенсіонер протягом трьох місяців надасть усі відсутні документи.

Якщо протягом трьох місяців пенсіонер не надасть усі необхідні документи, то пенсію буде призначено з дня, коли остаточно будуть надані такі документи.

Пенсіонер має право вимагати, а працівники органу, що призначає пенсію, зобов'язані видати пенсіонеру виписку з розпорядження про призначення пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати, які враховані при розрахунку пенсії.

Документом, який підтверджує призначення особі пенсії, є пенсійне посвідчення, що видається Пенсійним фондом.

РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПЕНСІЇ

Розмір пенсій за віком у всіх випадках визначається індивідуально для кожної особи і залежить від:

● тривалості страхового стажу;

● величини заробітку, з якого були сплачені страхові внески;

● часу виходу на пенсію;

● коефіцієнту страхового стажу та заробітку.

Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року враховуються так, як вимагає Закон «Про пенсійне забезпечення», тобто весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, прирівнюється до страхового.

ЯК ОФОРМИТИ ПЕНСІЮ ДИСТАНЦІЙНО

Оформити пенсію можна і без особистого звернення до органів Фонду, скориставшись зручною сучасною моделлю призначення пенсії «в один дотик», яка передбачає подання заяви та сканованих копій документів в електронному вигляді через вебпортал Пенсійного фонду.

Для подання звернення про призначення пенсії в режимі онлайн потрібно:

● увійти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису або через систему електронної ідентифікації GOVID, яка надає можливість авторизації на сайтах державних установ за допомогою банківської картки (BankID) або оператора мобільного зв`язку (MobileID);

● увійшовши до Особистого кабінету, потрібно обрати розділ «Заява на призначення пенсії», заповнити запропоновану анкету і прикріпити до заяви скановані копії необхідних для призначення пенсії документів, перелік яких вказаний на вебпорталі;

● потрібно вказати вид бажаного формату пенсійного посвідчення (паперового звичайного зразка чи електронного у вигляді пластикової карки) та обрати (за потребою) спосіб інформування за етапами обробки заяви;

● потрібно підписати заяву електронним кваліфікованим підписом та надіслати до органу Фонду;

● заява автоматично передається до ПФУ;

● протягом 10 днів повинно надійти СМС щодо рішення про призначення пенсії;

● за результатами опрацювання заяви в Особистому кабінеті відображатиметься інформація про стан її обробки та прийняття рішення про призначення пенсії;

Вже після отримання повідомлення про призначення пенсії для засвідчення (перевірки) наданих документів та отримання пенсійного посвідчення потрібно прийти у сервісний центр.

Підготувала Мар'яна Рабченюк. Київ

Джерела: 1, 2