Меган Фокс вдруге подала на розлучення

Голлівудська кінозірка Меган Фокс подала на розлучення з її чоловіком, продюсером Браяном Остіном Гріном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє People.

34-річка акторка подала документи на розлучення з її 47-річним чоловіком до суду у середу. За слова Гріна, пара розійшлася у травні цього року після того, як ЗМІ опублікували фотографії - як Фокс проводить час з репером Колсоном Бейкером.

Подружжя має трьох синів: Ноа Шеннон (8 років), Боді Ренсом (6) та Джорні Рівер (2).

Зазначається, що пара вперше познайомилася на зйомках американського ситкому "Надія і Віра" (Hope & Faith) у 2004 році, коли Фокс було всього 18 років, а Гріну 30. Вони заручилися у 2006 році, проте вже у 2009 скасували заручини. У 2010 році пара знов заручилася й того ж року одружилася.

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У 2015 році Фокс подала на розлучення, проте вже наступного року вони помирилися, коли акторка завагітніла втретє.

Фото: HAN MYUNG-GU/WIREIMAGE; JOHN PARRA/GETTY