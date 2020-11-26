Кличко випустив книжку своїх «афоризмів»

Київський міський голова Віталій Кличко видав ілюстровану книжку зі своїми відомими цитатами.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, книгу Кличко презентував у четвер.

"Нарешті сталося те, що я давно обіцяв, я таки видав самоіронічну книжку зі своїми відомими цитатами. Вона яскрава, весела, позитивна", - сказав Кличко.

До книги увійшли 14 ілюстрованих найвідоміших цитат Кличка.

"Ми видали цю книжку в такому цікавому форматі, смішному, маленькому, зручному. І до неї увійшли 14 найвідоміших моїх цитат, ілюстрованих, разом з обкладинками це буде вже 16. Це невеликий тираж, в основному - це подарунковий варіант. Частина книг буде продаватися, гроші від продажу підуть на благодійність, у фонд "Майбутній Київ". І я дуже радий, що така ілюстрована книжка буде піднімати настрій людям, тому що сьогодні нам в умовах пандемії потрібні позитивні емоції", - розповів Кличко.

За його словами, книга видана накладом 3 тисячі екземплярів. Автор зазначив, що книгу видав своїм коштом. Її згодом можна буде придбати онлайн.

"Зараз ми ведемо переговори, і є зацікавленість від видавництв також розповсюджувати цю книгу... Це перше видання, і ми не виключаємо що буде розширення, буде друга серія книги, тираж будемо збільшувати", - додав він.

Кличко також пообіцяв за нагоди подарувати свою книгу Президенту Володимиру Зеленському та п'ятому Президенту Петру Порошенку.