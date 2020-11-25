25 листопада: народний календар і астровісник

Що годилося робити на Іоанна Милостивого, чи чекати відлиги і в якій царині нині потрібно бути особливо обачним.

Сьогодні святителя Іоанна Милостивого, патріарха Александрійського. Майбутній святий народився в заможній сім’ї на Кіпрі в VІІ столітті. Здобув чудову освіту, одружився, невдовзі з’явилися діти. Але тут почалася смуга випробувань: у чоловіка померла спочатку дружина, потім діти, батьки… Впоратися з горем йому допомогла лише міцна віра в Бога. Хоча він і не став ченцем, але всі знали про його строге аскетичне життя. Згодом його обрали патріархом. На цій високій посаді Іоанн зажив всенародної любові. Він знав поіменно всіх жебраків Александрії, жодного разу нікому не відмовляв у милостині, викупляв з полону невільників, давав притулок безхатькам. Він допомагав, утішав, розраджував, примирював. Якось він змушений був відлучити від церкви одного місцевого клірика. Той дуже образився й не оминав нагоди будь-де вилаяти патріарха. І ось одного разу під час літургії Іоанн вийшов з олтаря, підкликав до себе того священника й став перед ним на коліна, просячи пробачення. Всі присутні в церкві були вражені таким учинком, а винуватець розплакався й сам став на коліна перед патріархом…

У давнину цього дня годилося вчинити милостиню: калачем, хлібом, гривнею, добрим словом. Якщо на Іоанна Милостивого йшов дощ чи сніг, то будуть відлиги до Введення. У сербів цей день вважався небезпечним.

Вітайте з іменинами Івана, Костянтина, Володимира, Олександра, Дмитра.

Місяць в Овні. Вразливою частиною тіла сьогодні може стати спина, хребет. А ще – тримайтеся меж, рамок, кордонів, не заходьте на чужу територію. Навряд чи на вас там чекатимуть із хлібом-сіллю. Активними є люди темпераментні, емоційні. Хтось фонтануватиме ідеями, втілювати в життя які муситимуть інші. З подібними ініціативами потрібно бути обачними, адже вони можуть призвести до не надто добрих наслідків, виправити які буде вкрай складно. Особливо обачними потрібно бути у фінансовій царині. Інформаційні потоки міститимуть чимало всілякого компромату, сумнівних новин і ознак маніпуляції. Насиченої середи!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1890 – -18,4, а найтеплішим у 1938 – +13,9.