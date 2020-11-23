Помер один із засновників флешмобу Ice Bucket Challenge

Один із засновників популярного в Інтернеті флешмобу Ice Bucket Challenge Патрік Квінн помер у США після тривалої хвороби.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила Асоціація бічного аміотрофічного склерозу (БАС), на який страждав Квінн.

«Ми з глибоким сумом повідомляємо, що Пат Квінн, співзасновник флешмобу БАС Ice Bucket Challenge, помер у віці 37 років», - йдеться у публікації.

Зазначається, що у 2013 році у Квінна діагностували бічний аміотрофічний склероз. Після цього він долучився до кампанії, спрямованої на підвищення обізнаності про цю хворобу та на збір коштів для її дослідження.

Як відомо, бічний аміотрофічний склероз — рідкісне прогресуюче нейродегенеративне захворювання невідомої етіології, яке уражає моторну систему. На нього хворіли такі відомі люди, як Лу Геріг, Стівен Гокінг та Генрі Воллес.

Ice Bucket Challenge (також ALS Ice Bucket Challenge, дослівно перекладається як "Виклик крижаним відром") — це кампанія, спрямована на благодійність, сенс якої в обливанні себе відром крижаної води. Мета — отримати кошти в фонд з вивчення аміотрофічного бічного склерозу. Флешмоб набрав популярність у соціальних мережах у серпні 2014 року.

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За правилами, учасник, що облив себе відром крижаної води, має право кинути виклик ще трьом учасникам. Протягом 24 годин вони повинні зробити те ж саме. У разі невиконання умов виклику людина повинна внести пожертву в доброчинний фонд у розмірі $100, в разі прийняття виклику — сума складає всього $10. Пізніше учасники в різних країнах стали відходити від початкових правил та змінювати їх.

Учасниками акції стали багато відомих особистостей, зокрема актор американського театру і кіно Він Дізель, репер і мільярдер Dr. Dre, власник і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, легенда баскетболу Майкл Джордан, а також Сонні Мур, Гвінет Пелтроу, Тейлор Свіфт, Брітні Спірс, Ріанна, Леді Гага, Майлі Сайрус, Джастін Бібер, Ліндсі Лоан, Дженніфер Лопес, Роберт Дауні-молодший, Кріштіану Роналду, Кейлі Куоко, Дрейк, Том Круз, Джон Траволта, Брайан Мей, Бенедикт Камбербетч, Адріано Челентано (під час обливання співав пісню «Хлопець з вулиці Глюка») та ін.

У флешмобі також взяли участь чимало компаній.

Фото: als.org