21 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні Архістратига Михаїла; про гілочку базиліку, нитку життя і що затівають Венера зі Скорпіоном.

Сьогодні Собор Архістратига Михаїла та інших небесних Сил безплотних. Архістратиг Михаїл – воєначальник небесних ангельських сил. За повір’ям, очолюване ним військо ангелів перемогло і скинуло з небес сатану. Відтоді його вважають непримиренним борцем із дідьками. За народними повір’ями, саме архістратиг Михаїл приходить до померлого, аби забрати душу на небо. Самостійно вийти з тіла вона не може. Прикметно, що душі грішників він дістає ножем або шаблею, а праведників – гілочкою базиліку (васильків). В Болгарії цього дня жінки не працювали, щоб їхні чоловіки дочасно не вмерли. Остерігалися цього дня й рвати нитки – через те, що Михаїл міг зненацька «обірвати нитку життя». Він також «зважує» всі добрі чи погані людські вчинки.

Щодо народного календаря, то всі знають про те, що Михайло неодмінно має сповістити про зиму, бо «приїжджає на білому коні». Старі люди казали: «З Михаїла зима морози кує». Але, цей день знаменитий і своїми відлигами. Якщо цього дня відлига – не жди санного шляху до Миколи. Як на Михайла вітер з полудня, то буде тепло й до пів грудня. Після Михайла остаточно закінчувалися весілля. Люд починав готуватися до Пилипівського посту.

З іменинами вітайте всіх Михайлів.

Один Бог знає, який сьогодні місячний день і де – в кому – перебуває Місяць. А ось Венера сьогодні переходить до Скорпіона і перебуватиме в цьому секторі екліптики до 15 грудня. Готуйтеся до вибуху емоцій – ця «парочка» нікому не дасть спокою! Нікого не оминуть жалючі пристрасті. І це стосуватиметься не тільки «справ амурних» - нездоланних гендерних тяжінь, але й усього того, що є для кожного окремо його пріоритетом, особистою пристрастю. Крім того, Сонце переходить у знак Стрільця і цей перехід символізує початок зими. Події сьогоднішнього дня неоднозначні. Те, що вам здається дуже актуальним, нагальним, що начебто потребує негайного вирішення – ліпше відкласти на декілька днів, щоби подивитися на проблему трохи зі сторони, осмислити її.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1890 – -15,3, а найтеплішим у 1926 – +16,1.