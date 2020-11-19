Прощання з Віктюком у Львові відбудеться в понеділок у Першому театрі

Прощання з режисером Романом Віктюком у Львові відбудеться у понеділок, 23 листопада, в Першому театрі.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила племінниця театрального діяча Катерина Віктюк.

« 23 листопада о 10:00 розпочнеться церемонія прощання у Першому театрі, а о 15:00 - чин похорону на Личаківському кладовищі», – повідомила племінниця.

За попередньою інформацією ЗМІ, прощання мало відбуватися у Львівській опері. Це підтвердили Укрінформу в пресслужбі театру, зазначивши, що до них звернулися з Міністерства культури з такою пропозицією, яку керівництво театру відразу погодило, проте рідні вирішили провести прощання в Першому театрі.

Пресслужба Театру Романа Віктюка в Москві зазначила у Фейсбуці, що прощання з ним відбудеться 20 листопада з 11:00 до 15:00 в Театрі Віктюка.

Детальнішу інформацію щодо прощання та поховання у Львові Катерина Віктюк повідомила у Фейсбуці.

Як повідомляв Укрінформ, театральний режисер Роман Віктюк помер 17 листопада у Москві на 85-му році життя від ускладнень коронавірусної хвороби.

Театральний режисер Роман Віктюк помер 17 листопада у Москві на 85-му році життя від ускладнень після перенесеного коронавірусу.