Прощання з Віктюком у Львові відбудеться в понеділок у Першому театрі
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила племінниця театрального діяча Катерина Віктюк.
« 23 листопада о 10:00 розпочнеться церемонія прощання у Першому театрі, а о 15:00 - чин похорону на Личаківському кладовищі», – повідомила племінниця.
За попередньою інформацією ЗМІ, прощання мало відбуватися у Львівській опері. Це підтвердили Укрінформу в пресслужбі театру, зазначивши, що до них звернулися з Міністерства культури з такою пропозицією, яку керівництво театру відразу погодило, проте рідні вирішили провести прощання в Першому театрі.
Пресслужба Театру Романа Віктюка в Москві зазначила у Фейсбуці, що прощання з ним відбудеться 20 листопада з 11:00 до 15:00 в Театрі Віктюка.
Детальнішу інформацію щодо прощання та поховання у Львові Катерина Віктюк повідомила у Фейсбуці.
Як повідомляв Укрінформ, театральний режисер Роман Віктюк помер 17 листопада у Москві на 85-му році життя від ускладнень коронавірусної хвороби.
Театральний режисер Роман Віктюк помер 17 листопада у Москві на 85-му році життя від ускладнень після перенесеного коронавірусу.