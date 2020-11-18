Настя Каменських стала амбасадором фонду «Таблеточки»

Співачка Настя Каменських, також відома як NK, стала амбасадором фонду “Таблеточки” і допомагатиме хворим на онкологію дітям.

Це перше офіційне амбасадорство фонду з такою зіркою, розповіли Укрінформу у "Таблеточках".

“Амбасадорство – особлива місія. Це означає, що Настя Каменських тепер супердруг дітей з онко, яка буде підтримувати та допомагати нашим підопічним... Ми щасливі, що популярна і талановита зірка приєдналася до наших проєктів і буде розповідати про потреби підопічних нашого фонду та підтримувати наші благодійні акції, направлені на допомогу дітям”, – сказала директор зі стратегічних партнерств фонду Світлана Пугач.

Як зазначається, під опікою “Таблеточок” перебуває 400 дітей і 19 онковідділень щомісяця.

Повідомляється, що дружба NK з фондом розпочалася цього року, і першим спільним проєктом була підтримка щорічної акції “Благодійність замість квітів”.

Згодом Настя Каменських запустила авторський спортивний інтенсив “Rock your body”, протягом якого разом з учасниками зібрала на лікування дітей майже 250 тисяч гривень.