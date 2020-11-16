Видали ще два томи Великої української енциклопедії

Видано другий та третій томи Великої української енциклопедії.

Сигнальні примірники презентували укладачі й видавці енциклопедії на пресконференції в Укрінформі.

«2016 року ми видали перший том Великої української енциклопедії. А сьогодні ми приготували сюрприз і подарунок всім шанувальникам української енциклопедистики - видали сигнальні примірники другого і третього томів. Енциклопедії вимірюються за двома основними показниками – за глибиною та обсягом. Наша енциклопедія за глибиною статей, я думаю, буде одна з найкращих. І ми завершили літеру «А», - повідомила директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» Алла Киридон.

Вона зазначила, що видавці намагалися вписати український контекст у європейський, і українська енциклопедія може розглядатися у вимірі глобальному, як національна.

Такий підхід підтримує і академік НАН України, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Микола Жулинський.

«Ми, таким чином, вводимо національний історичний простір у загальносвітовий і європейський. І ми не можемо не коригувати нашу позицію й оцінки з тим змістом, який характерний, наприклад, для європейської наукової думки про явища і процеси. І це дуже важливо. А крім усього у нас ще стільки болючих, до кінця не осмислених і чітко не визначених оцінок багатьох явищ, які відбувалися не тільки в далекому минулому, а й у ХХ і навіть у ХХІ століттях», - зауважив він.

Своєю чергою завідувач відділу української історіографії Інституту історії НАН України Олександр Удод наголосив, що одне з найактуальніших завдань науки - боротьба з невіглаством, і в цьому сенсі енциклопедистика відіграє надважливу роль.

«Є дуже багато різножанрових видань, але енциклопедія залишається мірилом класики. Історики, політологи мають у 2020 році писати тексти так, щоб люди нормально, без сміху й іронії читали їх в 2040-ому й 2050-ому році. Це і є мірило класики. Енциклопедію інколи прирівнюють до Біблії, і це справедливо, бо тексти, які тут звучать, повинні сприйматися на віру, люди мають бути впевнені у непогрішимості й безпомилковості цих текстів. І енциклопедія якраз і має виконувати цю роль останнього бастіону здорового глузду», - зазначив Удод.

«Велика українська енциклопедія» ‒ універсальне довідкове видання. Спільними зусиллями співробітників державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» та авторського колективу материкової і діаспорної України енциклопедія готується у двох версіях: як багатотомне видання (ВУЕ) і як сучасний довідковий онлайн-сервіс (е-ВУЕ). Науково-методичний супровід проєкту забезпечують науковці НАН України.