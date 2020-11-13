AC/DC випустив перший за шість років альбом
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці гурту у Твіттер.
«Power up вже доступний зараз», - оголосили в AC/DC.
#PWRUP OUT NOW https://t.co/uLFwaCNjKM pic.twitter.com/WjHaAqixMJ— AC/DC (@acdc) November 13, 2020
За даними ABC News, випущений у п’ятницю, 13 листопада, альбом гурту став першим за останні шість років. Він також став першим альбомом з 2017 року коли помер Малколм Йонг, який разом зі своїм молодшим братом Ангусом заснували гурт у 1973 році у Сіднеї.
Альбом «Power up» присвячений Малколму.
Зазначається, що всього в альбомі 12 пісень, які були написані братами Йонг, але не були випущені раніше. Саме Ангус відібрав всі треки для«Power up».
Як відомо, гурт AC/DC був заснований в Сіднеї (Австралія) у грудні 1973 року. Загальна кількість проданих альбомів перевищує 250 млн копій, найуспішніший альбом Back in Black проданий у кількості понад 21 млн у США і більше 42 млн за їх межами. Загалом AC/DC — найуспішніший й найвідоміший рок-гурт з Австралії.