В Австралії помер ексгітарист AC/DC Пол Меттерс
Укрінформ
В Австралії помер колишній бас-гітарист гурту AC/DC Пол Меттерс. Причиною смерті називають погіршення стану здоров'я.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sun.
Меттерс долучився до гурту в 1975 році, проте за три тижні його замінили Марком Евансом, якого через три роки також звільнили.
Як відомо, гурт AC/DC був заснований в Сіднеї (Австралія) у грудні 1973 року. Загальна кількість проданих альбомів перевищує 250 млн копій, найуспішніший альбом Back in Black проданий у кількості понад 21 млн у США і більше 42 млн за їх межами. Загалом AC/DC — найуспішніший й найвідоміший рок-гурт з Австралії.
Фото: Rod Westcombe Facebook via Guitar World