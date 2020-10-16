В Австралії помер ексгітарист AC/DC Пол Меттерс

В Австралії помер колишній бас-гітарист гурту AC/DC Пол Меттерс. Причиною смерті називають погіршення стану здоров'я.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sun.

Меттерс долучився до гурту в 1975 році, проте за три тижні його замінили Марком Евансом, якого через три роки також звільнили.

Фото: thesun.co.uk Після невдалої короткострокової кар’єри в AC/DC Меттерс залишив музику.

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Як відомо, гурт AC/DC був заснований в Сіднеї (Австралія) у грудні 1973 року. Загальна кількість проданих альбомів перевищує 250 млн копій, найуспішніший альбом Back in Black проданий у кількості понад 21 млн у США і більше 42 млн за їх межами. Загалом AC/DC — найуспішніший й найвідоміший рок-гурт з Австралії.

Фото: Rod Westcombe Facebook via Guitar World