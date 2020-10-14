Померла комедійна акторка Кончата Феррелл

Американська комедійна акторка Кончата Феррелл, яка зіграла у серіалі «Два з половиною чоловіки» та фільмі «Едвард Руки-ножиці», померла у віці 77 років у Каліфорнії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Deadline.

У грудні 2019 році Феррелл госпіталізували з інфекційним захворюванням нирок і крові, пізніше у неї стався серцевий напад. Останні кілька місяців Кончата Феррелл провела в клініці.

Вона померла у лікарні Шерман-Оукс від зупинки серця.

За свою 50-річну кінокар'єру Феррелл тричі номінували на премію «Еммі» за кращу жіночу роль другого плану в комедійному телесеріалі «Два з половиною чоловіки». В ньому вона знімалася з 2003 року і до фіналу в 2015-му.

Також Феррелл знялась у фільмах «Едвард Руки-ножиці», «Ерін Брокович», «Планета Ка-Пекс» тощо.

Фото: CBS