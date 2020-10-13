Померла «золота дівчина Бонда», акторка Маргарет Нолан

У віці 76 років померла акторка Маргарет Нолан, відома за роллю у фільмі про Джеймса Бонда Голдфінгер 1964 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив британський режисер Едгар Райт у Твіттері.

Райт написав, що вона була втіленням "всього крутого, що було у 1960-і”: від ролі масажистки Дінк до появи у фільмі з гуртом The Beatles.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2 — edgarwright (@edgarwright) October 11, 2020

"Вона була такою кумедною, гострою на язик і, можете собі уявити, повною приголомшливих історій. Я дуже радий, що познайомився з нею. Мої співчуття її родині та всім, хто її любив", – написав режисер.

Фото: edgarwright / Твіттер