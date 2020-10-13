Померла «золота дівчина Бонда», акторка Маргарет Нолан

Померла «золота дівчина Бонда», акторка Маргарет Нолан

Укрінформ
У віці 76 років померла акторка Маргарет Нолан, відома за роллю у фільмі про Джеймса Бонда Голдфінгер 1964 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив британський режисер Едгар Райт у Твіттері.

Райт написав, що вона була втіленням "всього крутого, що було у 1960-і”: від ролі масажистки Дінк до появи у фільмі з гуртом The Beatles.

"Вона була такою кумедною, гострою на язик і, можете собі уявити, повною приголомшливих історій. Я дуже радий, що познайомився з нею. Мої співчуття її родині та всім, хто її любив", – написав режисер.

Фото: edgarwright / Твіттер

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