15 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні преподобного Маркіана; про липове листя, м’яку зиму і що очікувати від молодика у Скорпіоні.

За церковним календарем нині преподобного Маркіана Кірського – християнського святого, славетного сирійського пустельника, який жив у ІV столітті. Маркіан народився в Сирії, в місті Кірі в аристократичній родині, тому дитинство і юність провів у палацах. Утім, досягши 17-річчя, він, наче той принц Сіддгартха Ґаутама, який згодом став Буддою, почав замислюватись над сенсом життя, а невдовзі залишив батьків і розкоші й подався в пустелю. Там він влаштував собі малесеньку келію і почав управлятися в молитвах і аскезі. З часом він досяг вражаючих результатів: по його молитвах зцілювалися ті, хто навіть і не сподівався на одужання, а біси дрижали й тікали, куди очі бачили, від сили його молитви. Незабаром до нього приєдналося двоє учнів – Євсевій і Агапіт, а згодом й інші, – таким чином утворився монастир. Маркіан мав бездоганну духовну репутацію – до нього за настановами і порадами зверталися всі єпископи краю. Чимало учнів преподобного теж стали єпископами.

Рано опало листя на липах – зима буде лютою; коли ж навпаки – м’якою.

Іменинники сьогодні Маркіян і Костянтин.

Молодик у Скорпіоні. Все, що віджило себе, вичерпалося – взаємини, проєкти, плани – має залишитися в минулому. Скорпіон спалює за собою всі мости. Він визнає тільки рух, розвиток. Утім, сьогодні зароджується шанс почати щось «у новому форматі», новій модифікації. Докладіть зусиль, щоби з 15 по 20 листопада зафіксувати документально і публічно те, що вважаєте для себе корисним і бажаним. Все, що стосується фінансів, майна, взаємозалежних стосунків і що базується на якомусь міцному підґрунті, спирається на законність, не має за собою «темних» і сумнівних нюансів – матиме перспективу розвитку.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1908 році: -16,4; а найтеплішим у 1969 – +15,6.