Як сказати по-людськи: п’ять чоловік чи п’ять людей?

Багато хто добирає слова в українській мові, виходячи зі своїх знань російської мови.

Мовляв, якщо російською кажуть так, то українською має бути зовсім інакше. Такий підхід у кращому разі збіднює мову, у гіршому – призводить до курйозів, помилок, творення штучних словесних форм.

У ЗМІ за останні десятиліття вкоренилася неприродна форма «людей» з кількісними числівниками. Замість того, щоб казати й писати «150 чоловік», «тисяча чоловік», «п’ять чоловік», кажуть і пишуть: L«150 людей», L«тисяча людей», L«п’ять людей». Ще й знаходять пояснення: мовляв, не про чоловіків же йдеться, а загалом про людей… Крім того, російською правильно «семь человек», отже, українською має бути інакше – L«сім людей»…

Але так історично склалося, що слово «людина» (у множині «люди») в українській мові з кількісними числівниками не використовується. У цьому випадку вживаємо лише форму «чоловік», яка відмінна від «чоловіків» – на позначення осіб чоловічної статі («сто п’ять чоловік» і «сто п’ять чоловіків», «декілька чоловік» і «декілька чоловіків», «три чоловіка» і «три чоловіки»). Так само «чоловік» пишемо, коли переставляємо слова місцями, маючи на увазі приблизну кількість: «чоловік п’ять», «чоловік триста»). Без кількісного числівника форма родового відмінка множини «чоловік» не вживається.

Щодо неозначено-кількісних числівників, очевидно, з деякими з них можливі обидві форми: «кілька чоловік» і кілька людей» (так само з «декілька», «кільканадцять», «кількасот»), але тільки «людей» з «багато», «мало», «безліч».

Лише «людська» форма використовується зі збірними числівниками: двоє, п’ятеро, сімнадцятеро людей, а не Lчоловік (але «чоловіків», якщо йдеться про осіб чоловічної статі). А також із дробовими числівниками, та словами, що позначають масу людей («дві третини людей», «половина людей», «купа людей», «36% людей», «частина людей» тощо). З числівниками у множині (сотні, десятки, тисячі, мільйони, мільярди, а також дві сотні, три десятки, кілька десятків тощо) теж маємо писати й казати «людей», а не «чоловік».

Володимир Ільченко

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