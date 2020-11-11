Станцію «Академік Вернадський» замело снігом

Наприкінці антарктичної весни станцію «Академік Вернадський» замело.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Фейсбуці, публікуючи на підтвердження фотографії Української антарктичної експедиції.

«Такі вражаючі фото надіслав Юрій Отруба, керівник 25-ої УАЕ, зі станції «Академік Вернадський». Висота снігового покриву становить 169 – 170 см, що є рекордом для цього року зимівки. Тепер нашим полярникам додалося роботи, як відкопати шлях назовні», - прокоментували в НАНЦ.

І додали, що більше про погодні умови на станції можна дізнатися на сайті центру в розділі «Антарктида онлайн».

Як повідомлялося, Українська антарктична станція "Академік Вернадський" розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Перша українська антарктична експедиція відбулася у 1996—1997 роках, під час передачі станції Україна сплатила за неї символічну ціну в один фунт стерлінгів.

Станція працює як метеорологічна та географічна обсерваторія.

​Українські науковці проводять геолого-геофізичні, гідрометеорологічні, океанографічні дослідження.

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Також вчені проводять біологічні, геокосмічні, медико-фізіологічні дослідження, розробку та впровадження новітніх технологій.

​Як повідомляв Укрінформ, 28 вересня 2020 року Національний антарктичний науковий центр МОН оголосив конкурс з відбору команди 26-ї Української антарктичної експедиції на 2021-2022 рр.

Фото: Національний антарктичний науковий центр