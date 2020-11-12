12 листопада: народний календар і астровісник

Нині чудотворної ікони Божої Матері Озерянської; що віщує пізній листопад і про рятівний баланс у чому завгодно.

Сьогодні Озерянської ікони Божої Матері – головної святині та покровительки міста Харкова і всієї Слобожанщини. Образ був відомий ще з ХVІІ століття і від нього зцілилася сила-силенна людей, зокрема й автор «Конотопської відьми» та «Шельменка-денщика» Григорій Квітка-Основ’яненко. В дитячому віці Грицько осліп. Зусилля лікарів були марними, і тоді його мати разом із сином відправилася в Курязький Преображенський монастир, де в той час перебувала Озерянська ікона. Жінка довго молилася перед чудотворним образом, а потім вмила обличчя сина святою водою з Онуфріївського джерела. І сталося диво – хлопчик прозрів. Цей факт так вплинув на Григорія, що він мав намір стати ченцем. Утім, з чернецтвом не склалося, і Григорій Федорович став фундатором української художньої прози, що теж чудово. Ікона була втрачена наприкінці 20-их років XX століття. За однією з версій Озерянську ікону вкрали через дуже багатий оклад, а за іншою – образ спалили. На сьогодні з Озерянської ікони Богоматері залишилося два списки: один в Свято-Благовіщенському кафедральному соборі Харкова, інший в Свято-Озерянської парафіяльному храмі на Холодній горі. Ікону Озерянської Богородиці вважають своєю покровителькою мисливці та рибалки.

Пізній листопад – до затяжної весни; Коли хмари пливуть низько – буде дощ і похолодніє.

Іменинники сьогодні Марк, Анастасія, Стефан, Олена, Леонід, Олександр, Зиновій.

27 місячний день; Місяць у Терезах. Актуальною стає тема дотримання балансу в царині соціальних взаємин. Потрібно буде зрозуміти чужі інтереси та погляди і якимось чином збалансувати зі своїми. Це стосується і ділової, і приватної сфер. Той, хто не готовий до компромісів, а також слідувати правилам гарного тону (і взагалі – грати за правилами), в кого «накипіло» – далі нікуди – може просто «вибухнути» й наговорити стільки, що аж страшно… Варто пам’ятати, що нині дуже непростий період, коли обставини, а також люди, котрі нас оточують, із якими ми пов’язані якимось чином – усе випробовуватиме нас на міцність, наче шукаючи наші слабкі, вразливі місця. Не забуваймо і про те, що в неділю місяць оновиться в безкомпромісному Скорпіоні.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1897 – -14,2; а найтеплішим у 2010 – +16,0.