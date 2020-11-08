Жванецького поховають у Москві, захід буде повністю закритим

Письменника Михайла Жванецького, який помер у п'ятницю на 87-му році життя, поховають у Москві 9 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на представника письменника Олега Сташкевича.

"Похорони пройдуть завтра, але прощання не буде зі зрозумілих причин, захід повністю буде закритим. Завтра і у Москві", - сказав Сташкевич.

Як повідомлялося, 6 листопада на 87-му році життя помер письменник-сатирик Михайло Жванецький.

Жванецький виступав на сцені з 1960-х років. У жовтні 2020 року стало відомо, що сатирик завершив концертну діяльність. Його представник Олег Сташкевич говорив, що Жванецький «почувається літньою людиною».

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У 2019 неоднозначну реакцію в Україні викликало нагородження Жванецького до 85-річчя орденом у РФ, який він прийняв з рук Путіна. Але письменник тоді звернувся до українців з проханням зрозуміти його рішення не відмовлятися від цієї нагороди.

Жванецький народився 6 березня 1934 року в Одесі у родині лікарів. У 1956 році закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту за фахом «Інженер-механік підйомно-транспортного устаткування портів». Деякий час працював в Одеському порту за фахом. У студентські роки брав участь у самодіяльності, де почав писати мініатюри і монологи, які часто сам і виконував у студентському театрі «Парнас-2», де виступали також майбутні знамениті актори естради Віктор Ільченко і Роман Карцев. Жванецький написав багато текстів для класика радянської естради Аркадія Райкіна.

Михайло Жванецький - народний артист України і народний артист Росії. Частину часу проживав у Москві, влітку він обов'язково жив у рідній Одесі.