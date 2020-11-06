Помер Михайло Жванецький

На 87-му році життя помер письменник-сатирик Михайло Жванецький

Як передає Укрінформ, про це повідомив РБК його представник, режисер Олег Сташкевич.

Причини смерті письменника Сташкевич не назвав.

Президент Володимир Зеленський заявив, що є шанувальником творчості письменника, та висловив співчуття у зв'язку з його смертю. Про це він написав у Твіттері.

"Як казав Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я – серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю", - зазначив Зеленський.

Михайло Жванецький виступав на сцені з 1960-х років. У жовтні 2020 року стало відомо, що сатирик завершив концертну діяльність. Його представник Олег Сташкевич говорив, що Жванецький «відчуває себе літньою людиною».

У 2019 році неоднозначну реакцію в Україні викликало нагородження Жванецького до 85-річчя орденом у РФ, прийнятим із рук Володимира Путіна. Але письменник тоді звернувся до українців з проханням зрозуміти його рішення не відмовлятися від цієї нагороди.

Жванецький народився 6 березня 1934 року в Одесі в родині лікарів. У 1956 році закінчив ОІІМФ - Одеський інститут інженерів морського флоту за фахом «Інженер-механік підйомно-транспортного устаткування портів». Якийсь час працював в Одеському порту за фахом. У студентські роки брав участь у самодіяльності, де почав писати мініатюри і монологи, які часто сам і виконував у студентському театрі «Парнас-2», де виступали також майбутні знамениті актори естради Віктор Ільченко і Роман Карцев. Жванецький написав багато текстів для класика радянської естради Аркадія Райкіна.

Михайло Жванецький - народний артист України і народний артист Росії. Частину часу проживав у Москві, влітку він обов'язково жив у рідній Одесі.

Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press