Домашній улюбленець вдома: як полегшити собі життя з прибиранням

З появою пухнастих домашніх улюбленців у домі кількість побутових відходів та пилу збільшується, додається шерсть, яку прибирати непросто. Розповідаємо про необхідні профілактичні заходи, які позбавлять вас від багатогодинного прибирання за улюбленим другом.

Як передає Укрінформ, поради зібрав 24 Техно.

Замініть килими в будинку на універсальні

Існують спеціальні моделі килимів, які можна однаково використовувати як на вулиці, так і в приміщенні. Покладіть такий килимок перед входом до кожної з кімнат, під ліжко, обідній стіл та в інших місцях, де любить лежати ваша собака чи кішка. Спеціальний текстиль вбереже підлогу від вологи та бруду. При цьому він не вимагає складного догляду – достатньо протерти поверхню вологою ганчіркою.

Ще один хороший варіант – килимова плитка. У разі появи плями, яку неможливо очистити, вам не потрібно буде міняти весь килим цілком – досить позбутися одного-двох зіпсованих квадратів.

​​Обробіть миски для корму кулінарним спреєм

Ця доволі проста і на перший погляд дивна порада збереже ваш час та зусилля. Тонкий шар спрей-олії створить захисну плівку на стінках миски – так її буде набагато легше вимити. Ну і без пластикових або силіконових килимків для захисту підлоги в тому місці, де ваша тварина обідає, теж не обійтися.

Придбайте латексні рукавички

Власники собак знають, як непросто очистити м'які меблі від шерсті тварин. Але є просте рішення – і воно дійсно працює! Одягніть пару латексних рукавичок і проведіть руками по поверхні дивана, м'якого стільця або сидіння в машині – шерсть миттєво прилипне до рукавичок. Промийте їх під краном і знову беріться до прибирання.

Захистіть меблі

Постеліть поверх покривала недорогий плед і прикрасьте крісла подушками. Такі предмети декору викликають особливий інтерес у наших чотириногих друзів і захищають меблі й дороге покриття від шерсті та плям.

Вибирайте декор, виконаний зі 100% бавовни або суміші бавовни та акрилу. Ці тканини екологічні, зносостійкі і придатні для машинного прання.

Засіб для екстреного прибирання

Заздалегідь приготуйте засіб для екстреного прибирання і завжди тримайте його під рукою. Найкраще з плямами органічного походження впорається розчин, що складається з ½ частини води, ½ частини білого оцту і однієї краплі засобу для миття посуду. Його можна використовувати для очищення практично будь-яких поверхонь – від підлоги до замшевого дивана.

Хороший пилосос

Можна, звичайно, витрачати багато сил та часу на постійне прибирання за тваринами, а можна вчинити більш раціонально й грамотно – придбати спеціальний пилосос із можливістю ефективного збору шерсті.

Такий ґаджет – просто маст-хев у домі де мешкають домашні улюбленці. На щастя, існують навіть спеціальні моделі, які орієнтовані на власників домашніх тварин. Такий пилосос стане надійним помічником і значно полегшить процес прибирання за тваринами.