Домашній улюбленець вдома: як полегшити собі життя з прибиранням
Як передає Укрінформ, поради зібрав 24 Техно.
- Замініть килими в будинку на універсальні
Існують спеціальні моделі килимів, які можна однаково використовувати як на вулиці, так і в приміщенні. Покладіть такий килимок перед входом до кожної з кімнат, під ліжко, обідній стіл та в інших місцях, де любить лежати ваша собака чи кішка. Спеціальний текстиль вбереже підлогу від вологи та бруду. При цьому він не вимагає складного догляду – достатньо протерти поверхню вологою ганчіркою.
Ще один хороший варіант – килимова плитка. У разі появи плями, яку неможливо очистити, вам не потрібно буде міняти весь килим цілком – досить позбутися одного-двох зіпсованих квадратів.
- Обробіть миски для корму кулінарним спреєм
Ця доволі проста і на перший погляд дивна порада збереже ваш час та зусилля. Тонкий шар спрей-олії створить захисну плівку на стінках миски – так її буде набагато легше вимити. Ну і без пластикових або силіконових килимків для захисту підлоги в тому місці, де ваша тварина обідає, теж не обійтися.
- Придбайте латексні рукавички
Власники собак знають, як непросто очистити м'які меблі від шерсті тварин. Але є просте рішення – і воно дійсно працює! Одягніть пару латексних рукавичок і проведіть руками по поверхні дивана, м'якого стільця або сидіння в машині – шерсть миттєво прилипне до рукавичок. Промийте їх під краном і знову беріться до прибирання.
- Захистіть меблі
Постеліть поверх покривала недорогий плед і прикрасьте крісла подушками. Такі предмети декору викликають особливий інтерес у наших чотириногих друзів і захищають меблі й дороге покриття від шерсті та плям.
Вибирайте декор, виконаний зі 100% бавовни або суміші бавовни та акрилу. Ці тканини екологічні, зносостійкі і придатні для машинного прання.
- Засіб для екстреного прибирання
Заздалегідь приготуйте засіб для екстреного прибирання і завжди тримайте його під рукою. Найкраще з плямами органічного походження впорається розчин, що складається з ½ частини води, ½ частини білого оцту і однієї краплі засобу для миття посуду. Його можна використовувати для очищення практично будь-яких поверхонь – від підлоги до замшевого дивана.
- Хороший пилосос
Можна, звичайно, витрачати багато сил та часу на постійне прибирання за тваринами, а можна вчинити більш раціонально й грамотно – придбати спеціальний пилосос із можливістю ефективного збору шерсті.
Такий ґаджет – просто маст-хев у домі де мешкають домашні улюбленці. На щастя, існують навіть спеціальні моделі, які орієнтовані на власників домашніх тварин. Такий пилосос стане надійним помічником і значно полегшить процес прибирання за тваринами.