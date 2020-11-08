8 листопада: народний календар і астровісник

Нині святого Димитрія й «осінні діди; яким буде Великдень і до чого треба дослухатися.

Сьогодні Дмитрове свято – великомученика Димитрія Солунського. Він був військовим і загинув мученицькою смертю на зорі християнства. Колись на переважній більшості України з Дмитровим св’ятом пов’язувався давній обряд поминання покійників – так звані «осінні діди». Щоправда, в деяких регіонах «осінніх дідів» пошановували напередодні Кузьми-Дем’яна (14 листопада), а на Закарпатті – в суботу на Михайла (21 листопада), яка мала назву Задушної. Після Дмитра вже заборонялося справляти весілля й ходити у свати. З цим днем на Поліссі пов’язані й завершальні обряди тваринників. Від сьогодні корів вже не виганяли на пасовиська. Господарі розраховувалися з пастухами, а останні святкували в корчмі завершення сезону. Подекуди святкування тривало декілька днів.

За цим днем завбачували і погоду: «Якщо на Дмитра день без снігу, то ще не скоро буде зима», «Якщо до Дмитра дощ, то на Введення (4 грудня) снігу буде по коліна». «Коли Димитрій по снігу, то й Великдень – по снігу, а Димитрій по голу, то й Великдень по тому». Якщо на Димитрія тепло і сонячно, то зима очікується легкою і вологою.

З іменинами вітайте Дмитра.

23 місячний день, Місяць у гонористому Левові. Своєрідною ахіллесовою п’ятою багатьох стане самолюбство. Існує також вірогідність того, що дехто намагатиметься бігти по «трьох дорогах» одразу. Не варто цього робити, особливо у святу неділю. Що ще? Дослухайтеся до своїх бажань. Романтичні і подружні взаємини можна зміцнити завдяки компліментам, подарункам, а подекуди і лестощам, але не грубим. Утім, найліпше, коли у ваших стосунках пануватимуть щирість, відданість і любов. Події, так само як і настрій, можуть несподівано змінюватися впродовж дня. Пам’ятаймо про ефект несподіваного впродовж усього цього місяця. Просвітленої неділі!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1888 – -13,9, а найтеплішим у 1927 – +19,6.