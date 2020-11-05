В Україні стартує перший хакатон з розвитку онлайн-кінотеатрів

Національний онлайн-кінотеатр sweet.tv ініціював проведення першого в історії України хакатону, присвяченого технологіям для розвитку онлайн-кінотеатрів, мета якого - створити в Україні провайдера медійних послуг, на кшталт американського Netflix.

Про це Укрінформ повідомили в пресслужбі sweet.tv.

"Наша мета - бути українським Netflix. Головна ціль організаторів хакатону - створити ефективні IT-рішення, які будуть надавати глядачеві максимально цінний контент і сприятимуть розвитку культури споживання якісного українського відеоконтенту", - зазначив засновник sweet.tv Олександр Вітько.

Подія відбудеться за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Cinema Challenge Hackathon проходитиме з 14 до 22 листопада. Призовий фонд становить 50 000 доларів. Переможці визначатимуться в кожній окремій категорії. Перше місце - $10 000. Друге - $5000. Також переможець серед проєктів отримає $10 000.

Під час хакатону найкращі IT-спеціалісти розроблятимуть рішення, що допоможуть популяризувати якісний контент українського виробництва. Зокрема, планується реалізувати сучасну систему рекомендацій та подання контенту так, щоби кожен глядач міг ще швидше знайти для себе цікавий український та україномовний контент.

Sweet.tv — національний онлайн-кінотеатр із доступом до українського національного і преміального HD-телебачення, а також рейтингових світових кінохітів. На платформі доступні 227 каналів українського національного і преміального HD-телебачення, а також контент у 4К.