На Прикарпатті винайшли спосіб переробки отруйних рослин у папір

На Прикарпатті винайшли спосіб переробки борщівника Сосновського та сильфії пронизанолистої у папір.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомили в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

«Саме науковцям Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та їхньому проєкту Reserve ми сьогодні завдячуємо запантентованими винаходами з переробки борщівника Сосновського та наземної частини сильфії пронизанолистої у папір», - повідомляє пресслужба вишу.

За їх інформацією, автор ідеї - студент Інституту економіки та менеджменту ІФНТУНГ Роман Сав’юк. За його словами, такий спосіб виробництва паперу не тягне за собою вирубування дерев. Тут застосовують целюлозу рослин, які щорічно відновлюються.

«Наш проєкт пропонує переробляти навіть отруйні рослини, та, що дуже важливо, сухостій у папір з різними можливостями використання. Це, без сумніву, допомогло б уникнути багатьох масштабних пожеж, які починаються з банального спалювання трави», - зазначив автор ідеї.

Науковці стверджують, що подібні технології вже використовуються та є популярними. В Україні вже діє проєкт з переробки листя. Проєкт Reserve позиціонує себе як товариство науковців, головною ціллю яких є виготовлення паперу з рослин.

«Наші патенти створені на потребу сьогоднішнього дня. Сподіваємось, що вони матимуть вже у найближчому майбутньому застосування з огляду на їхню ефективність, екологічність та економічну доцільність. Наступним етапом є проведення технічних дослідів на підприємстві, для визначення необхідного обладнання, визначення кінцевого складу виробу та осягнення відповідних характеристик згідно з стандартами», - зазначають в ІФНТУНГ.

Борщівник Сосновського (Heracleum sosnowskyi Manden) - отруйна багаторічна рослина родини окружкових (Apiaceae), в дикому вигляді поширена на Кавказі. Відноситься до інтродукованих в Україну, вважається карантинною рослиною, трапляється майже по всій території - на луках, по берегах річок, вздовж доріг, в лісосмугах. Зростає до 3-5 метрів у висоту, товщина стебла - до 10 сантиметрів.

Сильфія пронизанолиста - перспективна багаторічна кормова культура, яка у природних умовах росте в американських преріях і в Канаді. В Європу її завезли у ХVІІІ столітті як декоративну рослину. У ботанічних садах Чернівецького та Львівського університетів сильфія росте понад 60 років.

Фото: Reserve