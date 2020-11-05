28 місяців у «Ізоляції»: виходить книга Асєєва про концтабір у Донецьку

Про це повідомляється на сайті PEN Ukraine, передає Укрінформ.

У книзі автор розповідає про своє перебування у полоні проросійських сил в окупованому Донецьку, куди потрапив за сфабрикованими звинуваченнями «у шпигунстві» у травні 2017 року і звідки був звільнений 29 грудня 2019 року в межах обміну полоненими.

«Книга розкриває неприховану правду про полон, який стирає межі між людськими почуттями, про життя, яке вирує на сусідній вулиці, про тортури, які стають буденністю, а також про людську жорстокість, яка не має меж. Історія, написана Станіславом Асєєвим, шокує не лише своїм змістом: події, описані автором, відбуваються зовсім поряд – у підвалах окупованого Донецька у наші дні. Книга буде двомовною: під однією обкладинкою читач знайде тексти українською (у перекладі Вікторії Стах) та мовою оригіналу – російською», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, «Світлий Шлях: історія одного концтабору» розповідає про в’язницю, що насправді є концтабором, де застосовують моторошні тортури, яка діє в сучасній Україні.

«Ця книжка — не про війну. Сучасний концтабір просто у центрі Донецька, про який йдеться у книзі, вмонтовано у війну — і все ж мова принципово про інше. Кількість страждань та жорстокості, які відбуваються у таємній тюрмі МГБ, ставить питання про те, чи існує межа, яку людина переступити не здатна. Катування електричним струмом, пісні полонених при цьому, зґвалтування та гавкіт людей під нарами — можуть здатись нічим на фоні звикання до цього. Останнє страшніше, коли особистість живе лише помстою, а в іншому не відрізняє себе від тварини. Але «Ізоляція» — таємна в’язниця катів — ще й інкубатор сенсів: у постійному шоку та стресі людина має визначитись, що для неї дорожче: крихке існування або тверда смерть», — розповідає автор.

Щоб вижити в пеклі концтабору, журналіст Станіслав Асєєв написав цю книжку — відверту, емоційну, глибоку, в якій запитань більше, аніж відповідей, бо життя людей після звільнення з полону назавжди розділилося на «до» і «після». Частина матеріалів була написана ще у полоні та дивом вивезена за межі місця ув’язнення, інша ж – була відтворена автором у пам’яті після звільнення.

Як нагадали в PEN Ukraine, «Ізоляція» – таємна в’язниця, розташована на підконтрольній Росії частині Донбасу і перетворена на концентраційний табір. Упродовж існування «Ізоляції» через неї пройшли сотні людей, більшість з яких зазнавали зґвалтувань, тортур електричним струмом, принижень людської гідності й тяжких примусових робіт. Відомі факти вбивств в’язнів «Ізоляції». Жодна правозахисна місія чи організація не мають доступу на територію в’язниці. На даний час продовжує функціонувати під контролем ФСБ РФ.

Фото: starylev.com.ua