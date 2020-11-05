5 листопада: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Ігнатія; після кого не чекати «тепла ніякого», що можна побачити на дубі та між ким буде протистояння.

Нині в нас апостола Якова, брата Господнього по плоті, а також святителя Ігнатія, єпископа Константинопольського. Останній був імператорським сином і при народженні його назвали Микитою. У нього було щасливе дитинство при візантійському імператорському дворі, але все закінчилося в ту мить, коли владу захопив імператор-іконоборець Лев Вірменин. Всю родину хлопчика, так само як і його самого, заслали до монастиря. Там 15-річного Микиту оскопили, і постригли в ченці, давши ім’я Ігнатій. Так у нього почалося нове життя, сповнене чернечої аскези. На важкому і досить виснажливому шляху чернецтва Ігнатій був наполегливим і ревним учнем Христа. Згодом його обрали ігуменом. У 48 років, за підтримки імператриці Феодори, тієї самої, що повернула традицію шанування ікон, Ігнатія було обрано патріархом Константинопольським. Але тут знову почалася «візантійщина», головними ознаками якої є пристрасті, інтриги, боротьба за владу. Ігнатія усунули від патріаршества, а на його місце поставили відомого богослова і філософа Фотія. У Церкві стався розкол. Одна частина відмовилася визнавати Фотія новим патріархом, і продовжувала підтримувати Ігнатія. Останній звернувся за підтримкою до папи римського Миколая І. Папа заборонив Фотію називатися патріархом і відлучив від Церкви, а Константинопольський собор 867 року, в свою чергу, піддав анафемі самого папу… Конфлікт одержав назву «фотієвої схизми». Це була перша серйозна і досить тривала конфронтація між католицизмом і православ’ям, яка стала передвісницею остаточного розриву, який відбудеться в 1054 році… Ігнатію таки вдалося знову ненадовго обійняти патріаршу кафедру. Але після того, як він відійшов до Бога у 80 років, патріархом знову став Фотій.

Наші пращури колись казали: «На Якова – тепла ніякого». Дивилися на листя дуба: якщо воно не все впало – зима буде довгою, а весна – пізньою.

Іменинники сьогодні Яків, Микола, Володимир, Олександр, Єфросинія, Гнат.

Місяць у Раку, 20-ий місячний день. До 15 листопада посилюється конфронтація між чоловіками і жінками. Таке собі осіннє міжгендерне загострення. Не критичне, але… Тож якщо в подружніх стосунках накопичились якісь суперечливі моменти, вони обов’язково дадуть про себе знати. Скелетик, навіть один, заворушиться в шафі й захоче звідти випасти. Щоби досягти компромісу, балансу інтересів, всім сторонам конфлікту доведеться наступити на горло власній пісні. Сьогодні й завтра саме родинні взаємини виступатимуть на передній план. Гармонійного і компромісного четверга! До речі: чи може компроміс бути складовою гармонії? Чи тоді це буде вже не гармонія, а щось інше?..

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1979 – -11,4, а найтеплішим у 2013 – +17,6.