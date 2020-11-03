На Шрі-Ланці врятували понад сотню дельфінів-гринд після масштабного викиду на берег

Співробітники ВМС та Берегової охорони Шрі-Ланки врятували 120 гринд, яких вчора впродовж дня викинуло на берег.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.

За даними місцевих чиновників, щонайменше двоє ссавців все ж таки загинули.

Речник ВМС Індіка де Сілва розповів, що самих гринд почало викидувати у понеділок після обіду на узбережжя, що розташоване за 25 км на південь від найбільшого на острові міста Коломбо.

Під час спецоперації, зокрема, були задіяні патрульні судна для того, аби повернути ссавців на глибоку воду.

Зазначається, що цей викид гринд на узбережжя став у Шрі-Ланці наймасштабнішим.

Гринда - рід ссавців родини дельфінових, що налічує два види: гринда звичайна та гринда короткоплавцева. Довжина гринд варіює від 3,6 до 8,5 метрів, а їхня вага в середньому становить 800 кг (в окремих випадках трапляються екземпляри вагою до 3000 кг).

Як повідомляв Укрінформ, у вересні в результаті наймасовішого викиду китів на берег австралійського острова Тасманія загинули вже 380 з майже п'ятисот тварин.

Фото: bangkokpost.com