У США вбили актора Едді Гассела
Укрінформ
В американському штаті Техас злочинці під час викрадення автомобіля застрелили 30-річного актора Едді Гаселла.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на менеджера актора.
Трагедія сталася поблизу будинку дівчини Гасселла у неділю вранці.
Зазначається, що актора доправили до лікарні, проте лікарі лише констатували його смерть.
Поліція розшукує злочинців.
Едді Гассел відомий глядачам своїми ролями у телесеріалі "Поверхня", а також у фільмі "Дітки в порядку", який у 2010 році був номінований на премію "Оскар".
Фото: Getty Images