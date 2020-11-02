У США вбили актора Едді Гассела

В американському штаті Техас злочинці під час викрадення автомобіля застрелили 30-річного актора Едді Гаселла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на менеджера актора.

Трагедія сталася поблизу будинку дівчини Гасселла у неділю вранці.

Зазначається, що актора доправили до лікарні, проте лікарі лише констатували його смерть.

Поліція розшукує злочинців.

Едді Гассел відомий глядачам своїми ролями у телесеріалі "Поверхня", а також у фільмі "Дітки в порядку", який у 2010 році був номінований на премію "Оскар".

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