У ніч на неділю в небі можна буде побачити блакитний Місяць

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада в небі можна буде спостерігати рідкісне астрономічне явище - блакитний Місяць.

Про це повідомляє ВВС, передає Укрінформ.

Вперше з 1974 року Геловін (День всіх Святих) збігається з повним місяцем. Це вже другий повний Місяць в жовтні (вперше - 1 жовтня). Саме через рідкість цього явища воно і отримало свою назву: вираз Once in a Blue Moon в англійській мові означає "вкрай рідко, майже ніколи".

Явище має мало спільного з кольором. Хоча іноді Місяць дійсно може здаватися блакитним через зменшення розсіювання світла у зв'язку з наявністю в атмосфері Землі частинок пилу або диму.

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Останній раз два повні в одному місяці спостерігалися в березні 2018 року. Наступний раз його можна чекати в серпні 2023.

Вперше з 1944 року повний місяць на Геловін видно в усьому світі у всіх часових поясах. Наступний раз таке явище очікується в 2039.

Фото: ВВС