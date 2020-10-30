Скарлетт Йоханссон вийшла заміж за коміка – ЗМІ

Американська актриса Скарлетт Йоханссон вийшла заміж за американського коміка Коліна Джоста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Саме весілля відбулося у приватній обстановці минулих вихідних.

Зазначається, що минулого року пара заявила про заручення. Вважається, що Йоханссон і Джост розпочали зустрічатися ще у 2017 році.

Для 35-річної Йоханссон це вже третій шлюб. Раніше вона була в шлюбі з актором Райаном Рейнольдсом та бізнесменом Роменом Доріаком

Як відомо, Скарлетт Йоханссон зіграє головну роль у фільмі «Чорна вдова», який повинен вийти наступного року.