В Австралії знайшли риф, вищий за Емпайр-стейт-білдинг
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Укрінформ
На північній частині Великого Бар'єрного рифу Австралії вчені виявили величезний кораловий риф.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Повідомляється, що структура відокремилася від Великого Бар'єрного рифу біля мису Йорк в Австралії.
Риф в Австралії//Фото: SCHMIDT OCEAN INSTITUTE
Згідно з результатами 3D-картування морського дна в цьому районі, висота рифу становить більш як 500 метрів. Він вищий за Емпайр-стейт-білдинг у Нью-Йорку і вежі-близнюки Петронас у Куала-Лумпурі, Малайзія.
Видання зазначає, що подібних відкриттів не було останні 120 років.