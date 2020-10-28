В Австралії знайшли риф, вищий за Емпайр-стейт-білдинг

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Повідомляється, що структура відокремилася від Великого Бар'єрного рифу біля мису Йорк в Австралії.

Риф в Австралії//Фото: SCHMIDT OCEAN INSTITUTE

Згідно з результатами 3D-картування морського дна в цьому районі, висота рифу становить більш як 500 метрів. Він вищий за Емпайр-стейт-білдинг у Нью-Йорку і вежі-близнюки Петронас у Куала-Лумпурі, Малайзія.

Видання зазначає, що подібних відкриттів не було останні 120 років.