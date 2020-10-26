Цей вірш, прочитаний за «залізною завісою», вразив мою дитячу уяву – як поклик відкритого світу

Ґуґл нагадав про 100-ліття Джанні Родарі – одного з перших авторів, якого я, дошколятком (коли читаєш іще "про що", а не "хто написав"), упізнавала на ім’я й шукала прицільно – "Подорож Блакитної Стріли", "Планета новорічних ялинок", "Казки по телефону"...

А цей вірш, прочитаний 196... року за "залізною завісою", коли поставити в одному рядку Київ з Римом міг хіба який "бандєровєц нєдобітий")), вразив мою дитячу уяву – як поклик відкритого світу, як обіцянка далеких подорожей, що чекають на мене, коли я виросту...

(Це вже потім, вирісши, дізнаєшся, що Джанні Родарі в СРСР перекладали, бо він був комуніст і працював в газеті "Уніта", – а в 1970-ті італійська компартія стала "неправильною", т.зв. "єврокомуністичною", а переклад на українську і взагалі після 1972 р. став політично небажаним заняттям, бо зачєм же, коли є російські переклади, тож тиражі нам урізали в десятки разів, і навіть Павличко мусив залишити "Всесвіт", після кількох "чисток" складу редакції й кількарічних "викликів на ковьор" у ЦК після кожного номера, – і відповідно наступні покоління українських дітей уже тільки мосфільмівського "Чіпполіно" й знали, який там "місяць над Києвом", ще й у версії "опального" Кочура...)

А віршик, одначе, збувся, дядько Родарі не обманув: я бачила, як сяє місяць на різних широтах, і щойно оце тепер усвідомила, що через яких сорок років, мабуть, якраз на цей віршик і відповідала в "New York, NY":

Місяць з’являється нагло, мов терорист, –

Не з того боку, і не за тим закрутом...

Бо вся культура – це не що, як діалог. Хор, перекличка, перегукування: без кордонів і "пашпортів".

Оксана Забужко

FB

МІСЯЦЬ НАД КИЄВОМ

Чи місяць над Києвом

Сяє так само

Чудово,

Як сяє над Римом,

А може, й ясніше стократ?

Чи місяць над Києвом —

Місяць той самий,

Що сяє над Римом,

Чи, може, не він там,

А тільки

Місяців брат?

А місяць, розсердившись,

Хмариться, —

От ще питання! —

Й відказує так:

«Я всюди той самий,

Бо я ж таки місяць,

А не якийсь там

Нічний ковпак!

Я всюди буваю,

Скрізь блиск розсіваю,

Проміння усім розкидаю —

Перу, й Парагваю,

І Кубі, й Китаю,

Я в Польщі й Панамі,

В Канаді й В’єтнамі,

Мій кожен промінчик

Несе свій пломінчик,

Куди тільки сам захотів,

Промінню й кордони

Не перепони —

Обходиться без пашпортів».

Джанні Родарі "Місяць над Києвом",

переклад Григорія Кочура.