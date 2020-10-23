В Україні створять єдину базу локацій для кінозйомок

Українська кіноасоціація за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» створює стандартизовану онлайн базу локацій для зйомок в Україні.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Української кіноасоціації у Facebook, передає Укрінформ.

«Серед функцій, які вона виконуватиме, такі: об’єднання усіх існуючих та потенційних знімальних майданчиків України в єдину стандартизовану базу; простий і зрозумілий інтерфейс та можливість обирати локації за конкретними запитами та категоріями; детальний огляд природничих і культурних об’єктів, інтер’єрних приміщень з усієї України; запровадження стандартів по роботі з локаціями; спрощення взаємодії з Україною іноземних продакшенів та залучення більшої кількості міжнародних партнерів для зйомок в Україні; стимулювання розвитку локального локейшн-скаутингу та формування екосистеми навколо українських локацій; розширення географії зйомок в Україні», - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, Програма КЕУ системно підтримує створення необхідних умов для посилення міжнародної конкурентоспроможності індустрії зі створення аудіовізуального контенту України. Серед іншого це включає надання інформації про українські кінолокації та високоякісні команди фахівців для створення повнометражних фільмів, серіалів, відеокліпів, анімації та послуг постпродакшену.

«Ми раді початку співпраці з Українською кіноасоціацією для наповнення бази даних кінолокацій України інформацією, необхідною для міжнародних фільммейкерів та посиленню іміджу України як привабливої креативної дестинації», – коментує Карéн Ісаакян, керівник напряму з підтримки конкурентоспроможності секторів Програми КЕУ.

Тож, Українська кіноасоціація запрошує усіх учасників національної кіноіндустрії долучитися до реалізації проєкту та разом створити єдиний ресурс про українські кінолокації, що промотуватиме Україну на міжнародному ринку як зручну та ефективну локацію для зйомок.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня 2019 року підписав закон «Про внесення змін до закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні». Закон має на меті сприяти залученню інвестицій і розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні. Зокрема, закон передбачає надання державної субсидії для повернення іноземним кіновиробникам 25% витрат на зйомку фільмів на території України. Крім того, іноземні кіновиробники можуть отримати повернення ще 5% витрат у разі, якщо вони використовують для створення фільмів твори українських авторів чи сюжет про Україну, зокрема тему збройної агресії проти України.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 вересня 2019 року ухвалила закон, що передбачає компенсацію від витрат за виробництво фільмів в Україні для іноземних кіновиробників (cash rebate).