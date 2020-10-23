«Атлантида» Васяновича відкриє третій фестиваль «Кіноко»

У Києві 29 жовтня розпочинається щорічний фестиваль кінооператорської майстерності «Киноко». Фільмом відкриття стане драма «Атлантида» режисера та оператора-постановника Валентина Васяновича.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно, за підтримки якого створено фільм, передає Укрінформ.

«Кінопоказ за участі режисера відбудеться 29 жовтня о 20:00 у Червоній залі Будинку кіно», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, «Атлантида» виходить у широкий кінотеатральний прокат з 5 листопада, тож гості фестивалю зможуть побачити стрічку на кіноекрані до офіційного релізу.

«Цей показ – особлива честь для нас, адже режисер Валентин Васянович сам є оператором своїх фільмів. Його особливий погляд відзначили і світові кінопрофесіонали, зокрема, на форумі європейського кіно у Севільї, де фільм виборов нагороду саме за операторську майстерність», - зауважує програмний директор кінофестивалю Анастасія Тиха.

До «Атлантиди» Васянович зняв як оператор свої фільми «Рівень чорного», «Присмерк», а також «Плем’я» Мирослава Слабошпицького та інші проєкти.

Наразі оголошено всіх учасників спеціальних показів фестивалю КІНОКО-2020. Крім «Атлантиди», це «New Jerusalem / Зарваниця» авторів Яреми Малащука та Романа Хімея; «Явних проявів немає» оператора-постановника Олексія Кучми, режисера Аліни Горлової; мюзикл «Ритм» Дмитра Монатіка, оператор-постановник Микита Кузьменко, режисерка Таню Муіньо.

3-й Фестиваль кінооператорської майстерності КІНОКО відбудеться у Будинку кіно з 29 жовтня до 1 листопада, за підтримки Держкіно. Захід пройде з дотриманням всіх карантинних вимог та правил.