25 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Андрона; між воронами і ховрахами, що українці казали про здоров’я і куди подітися від емоцій.

Церква вшановує сьогодні мучеників Прова, Тараха і Андроніка. Усі троє загинули у розквіті сил і життя за віру в Христа. На Андрона ворони гуртуються у великі зграї, щоби легше пережити зиму; а ще останній ховрах у нору залазить.

Що казали українці про здоров’я і про хворобу? А казали, що «Здоров’я всьому голова», «Не просімо хліба у Бога, а просімо здоров’я». Про тих, хто нарікав на власне здоров’я і скаржився, а їх вважали цілком здоровими, казали: «Слабий, як у четверо мотуз»; «Його і довбнею не вб’єш»; «Такий хворий, що волосся попухне»; «Хворий лежить та хліб-вареники без пам’яті їсть»; «Живіт болить – на піч кортить»; «Так нездужає, що ведмедя б за вухо вдержав»; «Такий слабий, що тільки під хвіст перцю, та й на тік». «Ой, жінко, не здужаю!... Як би ти мені зварила вареників… Та не вари сорок, бо не ззім… а звари тридцять дев’ять, та великих… може б я ззів, та чи не одужав». Якщо людина важко хворіла, про її хворобу воліли не розповідати широкому загалу, вважаючи, що розголос завадить одужанню.

З іменинами вітайте Олександра і Миколу.

9-10 місячні дні. Дух протиріччя – неспокійний і часом руйнівний, заволодіє багатьма на найближчі два тижні. А ще – прагнення звільнитися від чогось обтяжливого. Але питання в тому, що не у всіх вистачить для цього сил, а одного бажання буде замало. Подумки всі рватимуться за межі перешкод і несвободи. Існує великий ризик прийняття дуже емоційних, необдуманих рішень, які можуть ще більше погіршити ситуацію. Від людей раціонального складу мислення, прагматичних, обставини найближчим часом вимагатимуть ухвалення жорстких вольових рішень.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1959 році: -5,7; а найтеплішим у 1923 – +21,1.