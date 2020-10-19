Говоримо з Раду Поклітару про балет «Маленький принц»

21 жовтня академічний театр Київ модерн-балет презентує свою нову роботу — балет «Маленький принц» за мотивами твору Антуана де Сент Екзюпері.

Головний балетмейстер театру Раду Поклітару розповів нам про підготовку до грандіозної прем’єри в умовах карантину.

«Маленький принц» — це абсолютно геніальна книга, величезна філософська праця, яка цікава і дітям, і дорослим. І, як у будь-якому філософському трактаті, головне у ній – слова. Тому найскладнішим для мене було знайти максимально точний хореографічний «підстрочник», щоб перекласти мову філософії для дітей на мову хореографії. Адже, зробити прямий переклад, наприклад, фрази: «Ми відповідальні за тих, кого приручили» — практично неможливо.

Слава Богу, крім філософських сентенцій, там дуже багато емоційних речей, які змушують і плакати, і посміхатися. А все емоційне дуже добре перекладається на мову танця, бо хореографія емоційна сама по собі», розповів Раду Поклітару про свою нову постановку.

Балет поставлено на музику Моцарта та українських колискових. Костюми для вистави створює Дмитро Курята, 3D-проєкції - Ольга Нікітіна.

Це перша вистава театру, прем'єру якої глядач зможе побачити онлайн (реєстрація за формою). Трансляція відбудеться 21 жовтня за сприяння платформи Open Theatre.

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