Говоримо зі сценаристкою, режисеркою Наталією Ворожбит

Гостя поділилася із нами, чому продюсери не вірили в успіх серіалу "Спіймати Кайдаша", розповіла про фільм "Погані дороги" та майбутні проєкти.

«Підозрюю, що режисер в мені завжди жив, тому я й була така прискіплива до трактовок власних текстів. Мені спало на думку, що треба пережити свій власний досвід, щоб зрозуміти, як воно все працює і, можливо, ставитися до режисерів якось по-іншому. І дійсно, я багато в чому змінила своє ставлення – зараз я розумію, як важко іноді втілити на екрані те, що легко пишеться на папері. Мені думалось: спробую, а далі все залежатиме від результату. Відбір на фестиваль у Венецію – був великим авансом, але завдяки цьому, хочу спробувати ще раз. Не кажу, що присвячу все своє життя режисурі, взагалі нічого не загадую, але, якщо ми зможемо дістати кошти на мій наступний фільм, то обов’язково спробую ще», - розповіла нам Наталія Ворожбит.

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На цьогорічному кінофестивалі у Венеції режисерський дебют української сценаристки Наталі Ворожбит - фільм «Погані дороги» отримав престижну нагороду Verona Film Club Award у паралельній програмі фестивалю "Тиждень критики". Фільм знятий за її однойменною п’єсою, яка з успіхом йде на театральних сценах Києва і Лондона. Ворожбит є авторкою сценарію до кінострічки «Кіборги» та серіалу «Спіймати Кайдаша».

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