Говоримо з актрисою Антоніною Хижняк

Напевно, в країні вже не лишилось людини, яка не переглянула серіал «Спіймати Кайдаша». Під час самоізоляції народний гумор потрібний більше, ніж ніколи.

Тому Укрінформ зателефонував до актриси, яка виконувала роль Мотрі і запитав, чим займається вона на карантині.

Антоніна Хижняк поділилася своїми спогадами про зйомки, коли не могла ніч спати, щоб дочекатися ранку, аби бігти на знімальний майданчик. Розповіла нам про смачний сільський суржик у серіалі і чи буде другий сезон. А також як ставиться до народного визнання і пропозиції «стати новим президентом країни».

Нагадаємо, коли проєкт з тодішньою робочою назвою «Кайдашева сім'я XXI» виграв патріотичний пітчинг Міністерства культури у 2018 році, творці зобов'язувалися що телесеріал знімуть повністю українською. В кінцевому ж варіанті, майже всі герої серіалу розмовляють суржиком, а не чистою українською мовою. За словами сценаристки Наталки Ворожбит, суржик допоміг акторам краще вжитися у свої ролі, бо відповідає реаліям сучасного українського суспільства.