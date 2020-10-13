«Літопис» Самійла Величка презентують 14 жовтня у заповіднику «Гетьманська столиця»

В День українського козацтва, 14 жовтня, в Національному заповіднику «Гетьманська столиця», що в Батурині, відбудеться презентація «Літопису» Самійла Величка.

Як повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, подія приурочена до 350-річчя від дня народження легендарного козацького літописця, передає Укрінформ.

«З 2012 року група науковців Інституту історії України НАНУ та Центру з вивчення історії України Санкт-Петербурзького державного університету, під керівництвом Геннадія Боряка (доктора історичних наук, заступника директора Інституту історії України НАНУ з наукової роботи) та Тетяни Таїрової-Яковлєвої (доктора історичних наук, директорки Центру з вивчення історії України Інституту історії СпбДУ), реалізували унікальний проєкт – підготували повне академічне видання Літопису Самійла Величка. Видання вміщує повний текст праці Величка, біографію автора пам’ятки, аналіз оригіналу рукопису та його київської копії кінця ХVІІІ століття, історію створення та зберігання рукопису», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Літопис є унікальною пам’яткою козацької історичної думки та барокового письменства І половини ХVІІІ століття. Історично обумовлено, що презентація відбувається саме в Батурині, де автор 18 років свого життя служив канцеляристом в уряді гетьмана Івана Мазепи. Саме у Батурині зародилася і реалізовувалася ідея формування цього потужного корпусу документів, що ліг в основу праці. Оригінал «Літопису» нині зберігається в Національній бібліотеці Санкт-Петербурга. Жодного разу він не був всебічно досліджений і виданий повністю.

Літопис побачив світ у видавництві «Кліо», директорці якого Вірі Соловйовій разом з партнерами вдалося об’єднати науковців, видавців та українських меценатів задля реалізації проєкту. Відтепер масштабна праця Величка стане можливою для вивчення в Україні, що дасть змогу повніше оцінити події козацького періоду історії України, переосмислити безліч історіографічних міфів, уточнити конкретні події.