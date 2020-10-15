15 жовтня: народний календар і астровісник

Нині Кипріана і Юстинії; навіщо голуб ховає в пір’я лапку, для кого гримітиме грім і де можлива плутанина.

Сьогодні священномученика Кипріана і мучениці Юстинії. Цим святим молилися під час нападів нечистої сили, а також тоді, коли хотіли запобігти всіляким чарам, «приворотам» і «відворотам». Кипріан був знаним язичницьким жрецем. З дитинства він опановував магію і досяг у цій справі вражаючих успіхів. Він міг керувати стихіями і природними явищами, наводити невиліковні хвороби і зціляти людей, викликати мерців, міг насилати ману, перетворюючись на що завгодно і проходити неушкодженим крізь вогонь. Одним словом – усім знахарям знахар. Юстинія ж була дівчиною-християнкою. Її покохав один юнак і запропонував одружитися. Але дівчина йому відмовила – вона мріяла стати черницею. Як не вмовляв її хлопець, вона залишалась непохитною. Тоді нещасливий, але грошовитий залицяльник кинувся по «дідах-бабах», шукаючи допомоги у тих, хто за допомогою чарів міг навернути до нього Юстинію. Пошуки привели його до Кипріана. Той взявся за діло, але безрезультатно: все його чаклунство було безсилим перед силою віри і молитвою Юстинії. Зрештою Кипріан порвав з магією, увірував у Христа і був висвячений у єпископа. Юстинія стала настоятелькою монастиря. Під час гонінь на християн їх було схоплено, піддано тортурам і страчено.

Голуб, відпочиваючи, ховає одну лапку в пір’я – чекай різкого похолодання. Грім у жовтні – на малосніжну, м’яку й нетривалу зиму.

З іменинами вітайте Андрія, Олександру, Анну, Давида, Костянтина і Юстину.

28 місячний день. Завершуємо все, що маємо завершити. Завтра місяць оновиться в Терезах. Щирість може допомогти сьогодні в багатьох справах. Меркурій ретроградний (у Скорпіоні), тому приблизно до 5 листопада не варто оформлювати важливі фінансові документи – можлива плутанина. Думки, комунікація – наштовхуватимуться наче «на стіну». Перешкоди можуть бути як внутрішні, так і зовнішні. Якщо нині вас щось дуже засмучує, або ви в чомусь (комусь) зневірилися, не надто журіться з того – можливо, це й на краще – Господь від чогось відводить. Також нині марно робити якісь «швидкі» висновки, не потрібно поспішати – суєта і поспіх небезпечні.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1898 році: -7,8; а найтеплішим у 1885 – +23,7.