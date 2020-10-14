14 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні свята Покрова; хто покине найми, а хто спуститься з полонини і що очікувати від Меркурія.

Сьогодні Покров Пресвятої Богородиці. Покрова не належить до 12 головних церковних свят року, але здавна є надзвичайно улюбленим святом українців, яке асоціювалося з захистом Пречистої Діви від усього лихого. Особливо шанували Богородицю-Покрову запорізькі козаки. Йдучи в похід на ворога, вони служили молебен до своєї Покровительки, а повернувшись із походу, складали Їй подяку. Крім того, свято Покрови було надзвичайно шанованим і серед українського селянства: його чекали з особливим нетерпінням, адже з Пречистої, тобто з 14 жовтня дозволялося справляти весілля. Це був період, коли масово шлюбували дітей. У народі так і казали: «Жовтень на весілля багатий», а сам місяць називали ще «весільником». До початку жовтня закінчувалися всі найважливіші сільські роботи на землі, й селянин міг дозволити собі відпочити. Це була найблагодатніша пора для весільних гулянь, початку вечорниць. На Покрову в південних районах України закінчувався термін найманих робітників, у Карпатах на Покрову поверталися з полонин пастуші отари.

Про Покрову існувало чимало прислів’їв, приказок і прикмет. Яка погода на Покрову, такою буде і зима. Якщо до цього дня не опаде з вишень листя – на теплу зиму. «Прийшла Покрова – сиди, чумаче, вдома»; «Покрова накриває траву листом, землю снігом, воду льодом, а дівчат – шлюбним вінцем». Від Покрови осінь остаточно вступала в свої права, закінчувалося найбільш затяжне бабине літо...

Іменинники нині Роман, Олексій, Михайло.

27 місячний день, Місяць продовжує перебувати в Діві, а ще сьогодні Меркурій розпочинає свій ретроградний рух. Що це означає? А те, що найближчим часом можуть виникнути певні ускладнення в інтелектуальній і творчій діяльності. Грубо кажучи, «кумекатиметься важкувато». І робити щось усупереч власному настрою і стану теж буде вкрай важко. Тож не картайте себе за «начебто лінь» - це не лінь, а природній стан речей – куди природа, туди й людина. Займайтеся тим, що у вас найкраще виходить, що відпрацьовано майже до автоматизму. А ще корисно буде потішити себе чимось приємним, тим, що зможе поліпшить настрій.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1992 році: -4,9; а найтеплішим у 1993 – +25,7.