Ознака знатності роду Святослава. Яке походження української зачіски чуб (оселедець)?

За що московити називали українців словом, за яке банить Фейсбук?

Щодо походження української зачіски чуб (оселедець), вперше зафіксованої у великого київського князя Святослава Ігоревича в 971 році. Вона була настільки типовою, що московити за нею назвали всіх українців словом, за яке банить Фейсбук.

Більшість вчених досить одностайно визнають цю зачіску запозиченою в кочовиків.

Питання – у яких?

До приходу половців від часів Святослава лишалося цілих 100 років, до татар – 250, до турків – 500.

Печеніги здійснили свій перший напад на Русь за три роки до того – 968 року. Мода, звичайно, швидка штука, але не настільки, і не в Середньовіччі.

Хозари були щойно розбиті Святославом, а в побитих запозичувати непрестижно. Тим більше, що візантієць Лев Диякон, який описує Святослава, говорить, що його оселедець – "ознака знатності роду".

Тому, ймовірно, цю зачіску русини запозичили ще в сарматів, які вже мінімум з 2-1 століття до Різдва Христового жили в басейні Росі й Дніпра.

Ось, приміром, як зображують своїх богатирів сучасні осетини, що є уламком ясів-сарматів, тобто прямими родичами тих сарматів, що мешкали в материковій Україні з 3 ст. до н.е. до 13 ст. н.е., а в Криму – до 15 ст.

Тому про щось знали українські козаки, коли писали: "Передаємо вам це і сповіщаємо, що поляки народилися й пішли від нас же, савроматів та русів, і про це свідчать їхні ж польські хронікарі. Отож були вони спочатку братами нашими, савроматами й русами, але мали велику пожадність до слави й душезгубного багатства і віддалилися від співжиття з нашими стародавніми предками. Вони взяли собі іншу назву (тобто ляхи й поляки), і заволоклися аж за Віслу… і безпричинно й по-зрадницькому повстали (як колись Каїн на Авеля) на русів чи савроматів, тобто на своїх же природних братів… вони, поляки, не тільки згладили на згаданих наших землях та провінціях ім‘я наше славне козацьке, але що найгірше й найбільше засмучує, запрягли вони всіх братів наших роксолан у невільниче підданське ярмо".

(Універсал Богдана Хмельницького, даний під Білою Церквою в 1648 році).

До речі, ці сарматські богатирі звалися "нартами".

А українське слово "нуртувати" означає "вирувати", "буяти", "кипіти", "ходити ходором".

Збіг просто…

Олександр Палій

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