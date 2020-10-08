8 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні осінньої Єфросинії; чи час шаткувати капусту, замислюємося про сніг і тікаємо від емоцій.

Сьогодні преподобних Єфросинії Александрійської та Досифеї Київської – двох жінок, які жили в різні часи, в різні історичні епохи, в різних країнах, але, тим не менш, мали спільний біографічний факт: обидві видавали себе за чоловіків і були відомі як ченці-чоловіки. Преподобна Досифея Київська жила в середині ХVІІІ століття в печері на південній околиці Києва (в Китаєво). Саме вона благословила на чернецтво у 1776 році 22-річного Прохора Мошніна, відомого згодом як Серафим Саровський – одного з найбільш шанованих православних святих.

Цей день у народі називали «капусником», бо, за повір’ям, пошаткована капуста могла довго й добре зберігатися. «Не треба в капусту й олії, як пошаткуєш на Фросинії»; Коли на Єфросинії тепла погода, то ще тепло триватиме три тижні. Якщо цього дня випаде сніг, то зима встановиться на Михайла (21 листопада).

З іменинами вітайте Сергія, Єфросинію, Миколу.

21 місячний день. Місяць у Раку. День, позначений нестійкою енергетикою, хоча й активною і творчою. Про емоційно-психічну рівновагу доведеться забути, особливо тим, хто піддається емоційним поривам. Вплив емоцій в одних ситуаціях допомагає, а в інших – заважає. І це необхідно враховувати, а надто, зважаючи на те, що майже все друге півріччя ми живемо під впливом надзвичайно високого емоційного тиску. Сьогодні варто побільше перебувати на свіжому повітрі, рухатися і загартовуватися. До вживання рекомендуються продукти червоного кольору: гранат, червоний болгарський перець, журавлина, вишня тощо. А ще не забувайте про квіти , вони теж позитивно впливають на настрій…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1926 році: -3,6; а найтеплішим у 1935 – +25,9.