Актор із “Твін Пікса” помер від гарячки Західного Нілу

Актор, режисер і продюсер Кларк Міддлтон, відомий за фільмами «Вбити Білла 2», «Крізь сніг», а також серіалу «Твін Пікс», помер у віці 63 років від вірусу Західного Нілу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety з посиланням на дружину актора Еліссу.

«З важким серцем ми оголошуємо про смерть Кларка Тінслі Міддлтона - улюбленого актора, письменника, режисера, вчителя, героя, чоловіка, друга. Кларк помер 4 жовтня від вірусу гарячки Західного Нілу, ліків від якого не існує», - заявила дружина покійної знаменитості.

Найбільш відомі серіальні роботи Міддлтона - ролі в шоу «Закон і порядок», «Твін Пікс» і «Чорний список». У продовженні серіалу «Твін Пікс» Девіда Лінча в 2017 році він зіграв Чарлі, чоловіка Одрі.

Протягом своєї кар'єри Міддлтон працював з такими відомими режисерами, як Квентін Тарантіно («Вбити Білла 2»), Енг Лі («Штурмуючи Вудсток»), Пон Джун Хо («Крізь сніг») і Френком Міллером і Робертом Родрігесом («Місто гріхів»).

Геморагічна гарячка Західного Нілу – це небезпечна вірусна хвороба, що передається через укуси комарів. У тяжких випадках супроводжується гарячкою, запаленням мозкових оболонок і речовини головного мозку, лімфаденопатією, ураженням слизових оболонок, екзантемою. Має літньо-осінню сезонність, частіше нею хворіють сільські жителі, а також любителі полювання, звідки ще одна назва - «качина лихоманка».

На сьогодні хвороба розповсюджена в багатьох країнах Африки, Азії, Середземномор'я. Окремі спалахи реєструються в країнах Центральної Азії (Казахстан, Туркменія, Таджикистан), Закавказзя (Азербайджан, Вірменія), США, Канаді, Мексиці, країнах Центральної Америки і Карибського басейну, Австралії, зафіксовані випадки в Росії та Україні