Помер автор роману "Форрест Гамп" Вінстон Грум

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці мер міста Ферхоп, де жив автор, Карін Вілсон.

«З величезним сумом повідомляю новину про смерть нашого дорогого друга Вінстона Грума. Місто Ферхоп сьогодні втратило культового автора», - йдеться в повідомленні.

Причини смерті письменника не уточнюються.

Як відомо, Вінстон Грум писав у жанрі художньої та нехудожньої літератури.

Насамперед він відомий як автор роману «Форрест Гамп» (1986), який у 1994 році під однойменною назвою екранізував Роберт Земекіс. Фільм став культурним феноменом та здобув шість кінопремій «Оскар». 1995 року світ побачив сиквел роману — «Форрест Гамп і компанія».

Окрім художньої літератури, Вінстон Грум також писав у жанрі нон-фікшн та зачіпає найрізноманітніші теми, серед яких, зокрема, Громадянська війна в США та Перша світова війна.

Фото: WiProud