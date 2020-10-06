6 жовтня: народний календар і астровісник

Чим варто зайнятися на Предтечі, ловимо зайця й спостерігаємо за білкою, а також намагаємося почути кожного.

Нині за церковним календарем відзначається зачаття Івана Предтечі. Дівчата й жінки з цього дня бралися за рукодільництво – пряли, ткали, вишивали. Холоднеча наступала, глобального потепління теж не було, тому «опалювальний» сезон у наших пращурів починався раніше нашого. З цього приводу існувала й приказка: «На Предтечі тулися до печі». Головним обігрівачем домівки, особливо взимку, була піч. Чим обігрівалися? Переважно дровами, хмизом, шишками (якщо поряд був ліс), комишем (це вже якщо річка була поруч), торфом, а також кізяками. Кізяки – кінські та коров’ячі екскременти заготовляли заздалегідь. Їх збирали, змішували з соломою, формували акуратні брикети, схожі на лимпач (там основою була глина) і сушили на сонці. Взимку палили. У містах опалення було пічним, для чого використовували дрова і вугілля. Цього дня намагалися нічого не заготовляти на зиму, бо почорніє.

Зайці рано нагуляли жиру – на холодну й сніжну зиму; Білка мостить гніздо високо – на теплу зиму, низько – на люту.

З іменинами вітайте Івана, Інокентія, Єлену (Олену).

19 місячний день. Місяць спадає; перебуватиме в Близнюках, виділивши тему спілкування – його користі та труднощів, а ще – зворушливість моменту упізнавання себе – в іншому. Впродовж місяця можливі певні проблеми з комунікацією. Хтось когось не розумітиме, «погано чутиме», але, не обов’язково, що буде саме так. Як і завжди, труднощі для одних слугуватимуть приводом впасти у відчай, а для інших – стимулом для розвитку. Сьогодні й завтра різноманітні інформаційні приводи наповнюватимуть наше життя, тому варто з того скористатися. На тлі цього важкого високосного року, цінуймо кожну світлу мить і тих, хто поряд.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902: -3,4, а найтеплішим у 1966 – +25,4.