Британський музей довів, що Русь – українська

На березі ріки Росі в 1907 році було знайдено чудовий скарб, який завів у ступор прихильників імперських історичих вигадок.

По-перше, в скарбі знайдено фігурки танцюючих чоловічків у вишиванках. Фігурок одразу три неушкоджених, а взагалі чотири, тобто їх не спишеш на випадковість. І вони явно танцюють не "яблочко" і не "камарінскую", а щось типу гопачка. І це 6-7 століття після Різдва Христового.

Нарешті, ще дві фігурки, що зберігаються в Британському Музеї в Лондоні, мають безсумнівно сарматський сюжет – на них чоловічок оточений чарівними птахами Симургами.

Цей сюжет дуже типовий для сарматів та індоіранських народів загалом, і повторюється у них в безлічі варіацій. До речі, сарматське божество Симург (Симаргл) належав і до язичницького пантеону київського князя Володимира Великого.

Вчені однозначно відносять цей скарб до племінного союзу антів, який власне й був союзом слов'ян і сарматів.

У підсумку: ріка Рось (Русь), часи князя Кия, сармати, слов'яни, вишиванки.

Про варягів ще 200 або й 300 років ніхто не знав на планеті, крім, можливо, мешканців Скандинавії. А на території сучасної Росії слов'яни були відсутні ще й 300 років по тому.

На останньому фото – браслет 12 століття, часів Київської Русі, знайдений на вулиці Трьохсвятительській в Києві, з тими самими Симургами.

Олександр Палій

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